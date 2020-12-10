Представлена 3D-карта Biostar Radeon RX 6900 XT

Компания Biostar пополнила ассортимент видеокарт своим вариантом Radeon RX 6900 XT, которая получила каталожный номер VA69T6AEP2. Новинка характеризуется 80 вычислительными блоками, 16 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 16,0 Гбит/с, 256-разрядной шиной, 128 МБ кэш-памяти AMD Infinity для лучшей производительности подсистемы памяти при высокой нагрузке, базовой частотой 1825 МГц, частотой игрового режима 2015 МГц, повышенной частотой 2250 МГц, энергопотреблением 255 Вт (максимальное равно 290 Вт), системой охлаждения с тремя вентиляторами, двумя интерфейсами Display Port 1.4 и по одному HDMI 2.1 и USB-C. Цена адаптера не сообщается, ровно как и дата начала продаж.