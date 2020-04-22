Представлена 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G

Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических ускорителей моделью GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G, которая стала первым представителем новой линейки Eagle. Отметим систему охлаждения с двумя массивными 90-мм вентиляторами, металлическую пластину, защищающую тыльную сторону изделия и впечатляющий разгон. Максимальная частота адаптера достигает 1815 МГц, в то время как рекомендованное NVIDIA значение составляет 1590 МГц. Также отметим частоту памяти в 12 Гц, интерфейсы DVI, HDMI и DisplayPort и длину устройства в 212 мм. Пока не очень понятно, в чем же заключается особенность новой линейки, но точно понятно, что GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G не будет бюджетной видеокартой.