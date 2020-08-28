Представлена 3D-карта MSI GeForce GTX 1650 D6 Aero ITX OCV1

Компания MSI пополнила ассортимент компактных видеокарт моделью GeForce GTX 1650 D6 Aero ITX OCV1, которая подойдет для работы в составе домашнего мультимедийного центра. Новинка характеризуется архитектурой NVIDIA Turing, 896 ядрами CUDA, 4 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной и частотой 12 000 МГц, частотой 1620 МГц, длиной в 171 мм, системой охлаждения с одним вентилятором, фирменной утилитой MSI Afterburner, с помощью которой можно контролировать карту и отслеживать главные параметры работы, интерфейсами DL-DVI-D, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, размерами 171:115:43 мм и рекомендацией использовать блок питания мощностью от 300 Вт.

Комментарии и отзывы MSI GeForce GTX 1650 D6 Aero ITX OCV1
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