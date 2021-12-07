Представлена 3D-карта Palit GeForce RTX 2060 12GB Dual

Компания Palit пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2060 Dual с 12 ГБ видеопамяти, которая позиционируется производителем как премиальный вариант GeForce RTX 2060. Новинка характеризуется графическим процессором NVIDIA TU106-300 на базе архитектуры Turing, имеющим в своем распоряжении 2176 ядер CUDA, 136 текстурных блоков и 36 блоков растеризации, референсной базовой частотой 1470 МГц и 1650 МГц в режиме Turbo, 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на частоте 14 ГГц, поддержкой 192-битной шины, одним восьмиконтактным разъемом дополнительного питания и системой охлаждения с двумя 90-мм вентиляторами, занимающей два слота расширения. Цена и дата начала продаж адаптера будут объявлены позже.