Представлена 3D-карта PowerColor Radeon RX 6700 Fighter

Компания PowerColor пополнила ассортимент видеокарт Radeon RX 6700 моделью Fighter, которая получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, как у XT-версии в того же исполнении. Новинка характеризуется урезанным графическим процессором Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами, 10 ГБ памяти GDDR6 с шиной 160 бит и частотой 16 ГГц, небольшим заводским разгоном (2330 МГц в игровом режиме и 2495 МГц в режиме Boost), одним разъемом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4, одним 8-контактным и одним 6-контактным разъёмами дополнительного питания, необходимостью использовать блок питания мощностью минимум 650 Вт, а также габаритами 228:109:32 мм. Рекомендованная цена видеокарты пока не сообщается.

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