Представлена 3D-карта Sapphire Radeon RX 6900 XT NITRO+

Компания Sapphire пополнила ассортимент топовых видеокарт моделью Radeon RX 6900 NITRO+, которой необходимо три слота расширения в ПК-корпусе. Новинка характеризуется длиной 310 мм, частотой в игровом режиме 2050 МГц, частотой в Boost-режиме 2285 МГц соответственно, частотой памяти 16 ГГц, двойной системой BIOS, двумя 8-контактными разъёмами (у большинства конкурентов их три), массивной системой охлаждения с двухсекционным радиатором, дополнительными радиаторами для отвода тепла от памяти и подсистемы питания, тепловыми трубками и тремя вентиляторами, максимальным энергопотреблением 340 Вт (рекомендуется блок питания на 850 Вт), тремя интерфейсами DisplayPort 1.4 и одним HDMI. Цена и дата начала продаж графического адаптера будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Sapphire Radeon RX 6900 XT NITRO+
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