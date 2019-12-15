Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro

Компания XFX пополнила ассортимент видеокарт своим вариантом новинки Radeon RX 5500 XT, которая получила наименование XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro. Изделие характеризуется отсутствием заводского разгона, системой охлаждения с двумя массивными вентиляторами, алюминиевым радиатором, медными тепловыми трубками и медным основанием, тыльной металлической пластиной, одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания, одним интерфейсом HDMI 2.0b и тремя DisplayPort 1.4. Что до характеристик адаптера, то здесь прежняя тактовая частота 1717 МГц, максимальная Boost-частота 1845 МГц и 8 ГБ GDDR6 памяти, работающей на частоте 1750 МГц. Цена видеокарты составляет 220 долларов.