Представлена 3D-карта XFX Speedster MERC319 AMD Radeon RX 6800 XT Black

Компания XFX представила графические адаптеры Speedster MERC319 AMD Radeon RX 6800 Black и Speedster MERC319 AMD Radeon RX 6800 XT Black, которые выделяются в первую очередь своей длиной в 340 мм. Предполагается, что перед нами самые длинные видеокарты на рынке. Тем, кто захочет их приобрести, придется озаботиться покупкой вместительного корпуса. Что до технических характеристик, то GPU первой модели функционирует на частотах 1980-2190 МГц, а второй – 2090-2340 МГц. Память производитель оставил без заводского разгона. Также отметим систему охлаждения с двумя 100-мм вентиляторами и одним 90-мм, а также два восьмиконтактных разъёма питания. Цена и дата начала продаж карт будут объявлены позже.