Представлена 3D-карта Zotac Gaming GeForce RTX 2060 Twin Fan 12GB

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных видеокарт моделью Gaming GeForce RTX 2060 Twin Fan 12GB, ориентированную на создание игровой или мультимедийной системы. Новинка, длина которой составляет всего 210 мм, основана на архитектуре NVIDIA Turing и характеризуется 2176 ядрами CUDA, 272 тензорными ядрами, 34 ядрами RT, 12 ГБ памяти GDDR6, связанной со 192-битной шиной, частотой ядра до 1650 МГц, фирменной системой охлаждения IceStorm 2.0 с алюминиевым радиатором, тремя 6-мм медными тепловыми трубками и двумя 90-мм вентиляторами, защитной металлической пластиной, интерфейсом PCI Express 3.0 х16, двумя разъемами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.0, размерами 209,6:119,3:41 мм (два слота расширения в корпусе), 8-контактным разъёмом дополнительного питания, и необходимостью подключения блока питания мощностью минимум 500 Вт. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Zotac Gaming GeForce RTX 2060 Twin Fan 12GB
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