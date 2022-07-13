Представлена Barebone-система Shuttle XPC XH510G2

Компания Shuttle пополнила ассортимент Barebone-систем моделью XPC XH510G2, которая получила корпус объемом 4,8 литра с размерами 250:200:95 мм. Новинка характеризуется поддержкой чипов Intel Core 10-го или 11-го поколений в исполнении LGA 1200 с TDP до 65 Вт, материнской платой на наборе логики Intel H510 Express, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-2666/2933/3200 до 64 ГБ, двумя разъёмами M.2 2280 и одним M.2 2230 для твердотельных накопителей и модуля беспроводной связи, одним слотом PCIe x16 и одним PCIe x1 для карт расширения, местом для 2,5-дюймового накопителя, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, звуковым кодеком Realtek ALC662, аудиогнёздами, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 спереди, а также гнездом для сетевого кабеля, разъемами HDMI и DisplayPort, двумя портами USB 2.0 и двумя USB 3.2 Gen 1 сзади. Цена системы составляет 315 евро.