Представлена Bluetooth-колонка XGIMI

Компания XGIMI пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок одноименной моделью, которая может похвастаться выходной мощностью 50 Вт. Новинка также характеризуется пятнадцатью уровнями динамической регулировки громкости, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с радиусом действия до 10 метров, компактным корпусом высотой 21 сантиметр и массой 895 граммов, светящимся декоративным кольцом на дне корпуса, временем автономной работы до 20 часов и временем зарядки от 0 до 100% за 3,5 часа. Колонка уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 80 долларов.

Представлен кассетный аудиоплеер Maxell MXCP-P100…
Компания Maxell пополнила ассортимент портативных кассетных аудиоплееров моделью MXCP-P100, которая может…
Наушники Baseus BH1 оценили в 35 долларов …
Компания Baseus объявила о выпуске беспроводных наушников Baseus BH1, которые основаны на 40-мм динамиках…
Представлена игровая гарнитура Razer BlackShark V3…
Компания Razer пополнила ассортимент игровых гарнитур серией BlackShark V3, в которую вошли модели V3 Pro…
Акустическую систему TCL TP300K оценили в 30 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила на российский рынок акустическую систему TP300K, общая выходная мощность которой с…
Представлена беспроводная колонка Marshall Middleton II…
Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Middleton II, которая появи…
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetoo…
Классические радиоприемники сейчас редко встречаются в квартирах, на их место пришли стриминговые сервисы…
Обзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонка…
Несмотря на то что Defender Sound Factory относится к портативной акустической системе, это габаритная и …
Беспроводную колонку JBL Grip оценили в 100 долларов …
Компания JBL объявила о выпуске Bluetooth-колонки JBL Grip, которая получила компактный корпус в форме бу…
Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5
Стильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303АСтильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303А
Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5
Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и BluetoothОбзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetooth
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor