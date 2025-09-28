Представлена Bluetooth-колонка XGIMI

Компания XGIMI пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок одноименной моделью, которая может похвастаться выходной мощностью 50 Вт. Новинка также характеризуется пятнадцатью уровнями динамической регулировки громкости, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с радиусом действия до 10 метров, компактным корпусом высотой 21 сантиметр и массой 895 граммов, светящимся декоративным кольцом на дне корпуса, временем автономной работы до 20 часов и временем зарядки от 0 до 100% за 3,5 часа. Колонка уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 80 долларов.