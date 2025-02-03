SVEN SPS-535 обзор недорогих колонок для ноутбука и рабочего ПК

Акустическая система SVEN SPS-535 относится к недорогому ценовому сегменту, использует для соединения универсальный интерфейс 3.5 мм, а для питания USB. Ориентированы на домашние и офисные ПК, ноутбуки. Выходная мощность 6 Вт.
Комплектация
Коробка с традиционным оформлением из плотного картона, комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Компактный корпус из МДФ. Лицевая сторона из пластика черного цвета с глянцевым покрытием.
На передней стороне логотип бренда в верхней части. По центру излучатель. Ниже стилизованный под твиттер элемент, на одной он как декоративный элемент, а на второй это регулятор громкости.
Между собой колонки соединены несъемным кабелем длиной 80 сантиметров. Нанесена наклейка с техническими данными.
От основной отходит спаренный кабель с разъемами 3.5 мм и USB. Работа без подачи питания не предполагается.
На основании нанесены по четыре противоскользящие накладки. Визуально SVEN SPS-535 выглядят аккуратно, а габариты позволят размещать даже на компактном рабочем пространстве.
Тесты
Пиковая мощность 6 Вт. Этого достаточно для работы, прослушивания музыки и просмотра фильмов в условиях дома или офиса. Общее звучание ровное с акцентированием на средние частоты. Басы слабые. Работали без постороннего шума.
Преимуществом этой системы является способ подачи питания, не требующий наличия розетки. Упрощает аккуратную организацию рабочего места, уменьшая количество проводки в видимой зоне.
Итоги
SVEN SPS-535 – недорогие 2.0 колонки для ноутбука и рабочего ПК с аудиоразъемом и подачей питания по USB.