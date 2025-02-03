SVEN SPS-535 обзор недорогих колонок для ноутбука и рабочего ПК

Акустическая система SVEN SPS-535 относится к недорогому ценовому сегменту, использует для соединения универсальный интерфейс 3.5 мм, а для питания USB. Ориентированы на домашние и офисные ПК, ноутбуки. Выходная мощность 6 Вт.

SVEN SPS-535

Комплектация

Коробка с традиционным оформлением из плотного картона, комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SPS-535

Внешний вид

Компактный корпус из МДФ. Лицевая сторона из пластика черного цвета с глянцевым покрытием.

SVEN SPS-535

На передней стороне логотип бренда в верхней части. По центру излучатель. Ниже стилизованный под твиттер элемент, на одной он как декоративный элемент, а на второй это регулятор громкости.

SVEN SPS-535

Между собой колонки соединены несъемным кабелем длиной 80 сантиметров. Нанесена наклейка с техническими данными.

SVEN SPS-535

От основной отходит спаренный кабель с разъемами 3.5 мм и USB. Работа без подачи питания не предполагается.

SVEN SPS-535

На основании нанесены по четыре противоскользящие накладки. Визуально SVEN SPS-535 выглядят аккуратно, а габариты позволят размещать даже на компактном рабочем пространстве.

Тесты

Пиковая мощность 6 Вт. Этого достаточно для работы, прослушивания музыки и просмотра фильмов в условиях дома или офиса. Общее звучание ровное с акцентированием на средние частоты. Басы слабые. Работали без постороннего шума.

SVEN SPS-535

Преимуществом этой системы является способ подачи питания, не требующий наличия розетки. Упрощает аккуратную организацию рабочего места, уменьшая количество проводки в видимой зоне.

SVEN SPS-535

Итоги

SVEN SPS-535 – недорогие 2.0 колонки для ноутбука и рабочего ПК с аудиоразъемом и подачей питания по USB.
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