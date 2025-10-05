Представлена умная колонка Google Home Speaker

Компания Google пополнила ассортимент умных колонок моделью Home Speaker, которая оценена в 100 долларов. Новинка характеризуется компактным корпусом, обтянутым перфорированной тканью, светодиодным кольцом, отображающим полезные сведения, кнопкой для выключения микрофонов, поддержкой всенаправленного звучания (360 градусов), возможностью создания стереопары, поддержкой протоколов Matter и Thread для управления «Умным домом», нейросетью Gemini вместо Google Assistant, а также чёрной, бежевой, зеленой и красной расцветками корпуса. Цена подписки Google Home Premium с расширенными функциями обойдется в 10 долларов.