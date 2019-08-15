Представлена беспроводная игровая механическая клавиатура Logitech G915 LIGHTSPEED

В беспроводной механической игровой клавиатуре Logitech G915 LIGHTSPEED применены самые передовые и инновационные решения и nехнологии. Сверхтонкий дизайн и новые низкопрофильные GL-переключатели, беспроводная связь по новейшей технологии LIGHTSPEED от Logitech G, усовершенствованная RGB-подсветка LIGHTSYNC и невероятное время автономной работы (30 часов) — все это упаковано в элегантный сверхтонкий алюминиевый корпус.

Беспроводная технология LIGHTSPEED профессионального уровня . Клавиатура G915 обеспечивает сверхбыстрое время отклика (1 мс) и полную оптимизацию беспроводного соединения. Технология LIGHTSPEED обеспечит эффективность вашего игрового места и придаст ей эстетичный внешний вид: провода больше не будут отвлекать от игры.

Высокопроизводительные низкопрофильные переключатели GL . В этой клавиатуре впервые используются низкопрофильные переключатели GL от Logitech G: они имеют вдвое меньшую высоту по сравнению со стандартными механическими клавишными переключателями. Это обеспечивает ускорение срабатывания клавиш на 25 процентов** и более удобный набор текста.

В соответствии со своими игровыми предпочтениями выберите конструкцию клавиатуры с одним из двух типов переключателей: линейных (GL Linear) или с тактильным откликом (GL Tactile). Переключатели с тактильным откликом дают геймерам, предпочитающим непосредственно чувствовать нажатие клавиши, ощутимый отклик при срабатывании, а линейные переключатели отличаются плавным ходом.