Представлена беспроводная игровая механическая клавиатура Logitech G915 LIGHTSPEED

В беспроводной механической игровой клавиатуре Logitech G915 LIGHTSPEED применены самые передовые и инновационные решения и nехнологии. Сверхтонкий дизайн и новые низкопрофильные GL-переключатели, беспроводная связь по новейшей технологии LIGHTSPEED от Logitech G, усовершенствованная RGB-подсветка LIGHTSYNC и невероятное время автономной работы (30 часов) — все это упаковано в элегантный сверхтонкий алюминиевый корпус.
- Беспроводная технология LIGHTSPEED профессионального уровня . Клавиатура G915 обеспечивает сверхбыстрое время отклика (1 мс) и полную оптимизацию беспроводного соединения. Технология LIGHTSPEED обеспечит эффективность вашего игрового места и придаст ей эстетичный внешний вид: провода больше не будут отвлекать от игры.
- Высокопроизводительные низкопрофильные переключатели GL . В этой клавиатуре впервые используются низкопрофильные переключатели GL от Logitech G: они имеют вдвое меньшую высоту по сравнению со стандартными механическими клавишными переключателями. Это обеспечивает ускорение срабатывания клавиш на 25 процентов** и более удобный набор текста.
- В соответствии со своими игровыми предпочтениями выберите конструкцию клавиатуры с одним из двух типов переключателей: линейных (GL Linear) или с тактильным откликом (GL Tactile). Переключатели с тактильным откликом дают геймерам, предпочитающим непосредственно чувствовать нажатие клавиши, ощутимый отклик при срабатывании, а линейные переключатели отличаются плавным ходом.
- Впечатляющее время автономной работы — 12 дней . Наслаждайтесь игрой с включенной RGB подсветкой целых 12 дней без подзарядки (с выключенной RGB- подсветкой — 135 дней)***. Время полной зарядки аккумулятора — всего три часа.
- Подключитесь к компьютеру по беспроводной связи LIGHTSPEED или одним нажатием кнопки переключитесь на другое устройство с помощью связи Bluetooth®. Быстро и легко переключайтесь между высокоскоростным соединением LIGHTSPEED и связью по Bluetooth.
- Технология RGB-подсветки с индивидуальной настройкой для каждой клавиши . RGB-технология нового поколения позволяет синхронизировать подсветку с игровым и развлекательным контентом на экране. С помощью программного обеспечения Logitech G HUB* задайте желаемую подсветку для каждой отдельной клавиши, настройте анимационные эффекты, выбрав нужный оттенок из палитры в почти 16,8 миллиона цветов, и наслаждайтесь их синхронизацией с процессом игры.