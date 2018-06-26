Представлена бизнес-гарнитура Jabra Engage

Jabra представляет серию Jabra Engage, - новое поколение беспроводных гарнитур для бизнес-переговоров. Jabra Engage была разработана специально для сотрудников офисов и колл-центров, основной задачей которых является повышение удовлетворенности клиентов.
Дополнительные характеристики Jabra Engage:
- Больше времени в режиме разговора: гарнитура работает в режиме разговора до 13 часов и полностью заряжается в течение 1.5 часов
- Использование с несколькими устройствами: теперь вы можете подключиться к пяти устройствам одновременно, оставаясь всегда на связи. Возможно использование с настольными цифровыми и аналоговыми телефонами, софтфонами, и двумя Bluetooth устройствами
- Стиль: стерео, моно и модель-трансформер. Различные варианты ношения позволяют выбрать то, что актуально именно для ваших условий работы
- Комфорт в общении: каждая гарнитура Engage имеет миниатюрный световой индикатор занятости, - коллеги будут знать, что вас нельзя отвлекать
Немного о том, как именно Jabra Engage помогает бизнесу справиться с поставленными задачами:
- Кристально чистый звук: технология шумоподавления и усовершенствованные динамики гарантируют высокое качество разговора, независимо от того, насколько высок уровень шума вокруг. Именно поэтому гарнитуры Jabra Engage соответствуют требованиям открытого офиса Open Office Skype for Business.
- Возможность беспроводного подключения: по сравнению с конкурентными решениями, Jabra Engage позволяет пользоваться беспроводной связью большему количеству пользователей в одном и том же помещении. Мобильность сотрудников: Jabra Engage дает возможность принимать вызовы удаленно от рабочего места. Теперь вы можете свободно перемещаться в радиусе действия до 150 метров от базы.
- Конфиденциальность разговоров: новые функции Jabra Engage делают ее самой безопасной беспроводной профессиональной гарнитурой в мире. Данные клиентов защищаются с помощью 256-битного шифрования С уровня.