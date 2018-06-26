Представлена бизнес-гарнитура Jabra Engage

Jabra представляет серию Jabra Engage, - новое поколение беспроводных гарнитур для бизнес-переговоров. Jabra Engage была разработана специально для сотрудников офисов и колл-центров, основной задачей которых является повышение удовлетворенности клиентов.

Больше времени в режиме разговора: гарнитура работает в режиме разговора до 13 часов и полностью заряжается в течение 1.5 часов

Использование с несколькими устройствами: теперь вы можете подключиться к пяти устройствам одновременно, оставаясь всегда на связи. Возможно использование с настольными цифровыми и аналоговыми телефонами, софтфонами, и двумя Bluetooth устройствами

Стиль: стерео, моно и модель-трансформер. Различные варианты ношения позволяют выбрать то, что актуально именно для ваших условий работы

Комфорт в общении: каждая гарнитура Engage имеет миниатюрный световой индикатор занятости, - коллеги будут знать, что вас нельзя отвлекать

Дополнительные характеристики Jabra Engage:

Кристально чистый звук: технология шумоподавления и усовершенствованные динамики гарантируют высокое качество разговора, независимо от того, насколько высок уровень шума вокруг. Именно поэтому гарнитуры Jabra Engage соответствуют требованиям открытого офиса Open Office Skype for Business.

Возможность беспроводного подключения: по сравнению с конкурентными решениями, Jabra Engage позволяет пользоваться беспроводной связью большему количеству пользователей в одном и том же помещении. Мобильность сотрудников: Jabra Engage дает возможность принимать вызовы удаленно от рабочего места. Теперь вы можете свободно перемещаться в радиусе действия до 150 метров от базы.

Конфиденциальность разговоров: новые функции Jabra Engage делают ее самой безопасной беспроводной профессиональной гарнитурой в мире. Данные клиентов защищаются с помощью 256-битного шифрования С уровня.

Немного о том, как именно Jabra Engage помогает бизнесу справиться с поставленными задачами: