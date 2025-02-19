Представлена часы Casio G-Shock GA-V01

Компания Casio пополнила ассортимент часов новой серией G-Shock GA-V01, которая выделяется необычным смелым дизайном. Новинку оснастили объемными часовыми метками, ЖК-экраном необычной формы, ударопрочным корпусом шириной 58,2 мм, толщиной 19,6 мм и массой 74 грамма, водонепроницаемостью до 200 метров, полимерным ремешком и батарейкой со сроком службы до 10 лет. Часы также получили автоматическую светодиодную подсветку, поддержку мирового времени (48 городов), секундомер с точностью измерения 1/100 секунды, таймер обратного отсчета и пять настраиваемых ежедневных будильников. Часы станут доступны для покупки на дебютном китайском рынке уже 21 февраля по цене в 140 и 150 долларов в зависимости от расцветки.