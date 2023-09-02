Представлена глобальная версия Infinix Zero 30 5G

Компания Infinix представила на международном рынке смартфон Zero 30 5G, который будет стоить 330 долларов. Аппарат может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и максимальной яркостью 950 кд/м2, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 8020, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 68-Вт проводной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп (OIS) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, предустановленной операционной ОС Android 13 с оболочкой XOS 13, а также защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP53.

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