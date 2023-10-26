Представлена глобальная версия Nubia Z50S Pro

Бренд Nubia объявил о выпуске международной версии смартфона Nubia Z50S Pro, который еще с лета продается в Китае. Итак, глобальную версию оценили в 650, 730 и 800 евро за варианты с 12/256 ГБ, 12/1 ТБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition с тактовой частотой до 3,36 ГГц, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4233 мм², 6,78-дюймовым экраном BOE Q9 с разрешением 1,5K, высокочастотным затемнением PWM 2160 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX800 размера 1/1,49 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 6-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 80-проводной зарядки и предустановленной оболочкой MyOS 13 на базе Android 13.