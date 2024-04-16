Представлена глобальная версия Nubia Z60 Ultra Photographer Edition

Компания ZTE объявила о выпуске международной версии смартфона Nubia Z60 Ultra Photographer Edition, который дебютировал в Китае еще месяц назад. Новинка, отличительной особенностью которой является отделка из веганской кожи, доступна в версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти по цене в 780 долларов или 900 евро.

Смартфон оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX800 с 35-мм объективом и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм оптика с OIS), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и рамкой из аэрокосмического металлического сплава.
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