Представлена глобальная версия Nubia Z70S Ultra

Компания Nubia объявила о выпуске глобальной версии смартфона Z70S Ultra, который был представлен в Китае неделю назад. Новинку оценили в 770 и 870 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Напомним, что смартфон получил тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony Light and Shadow Master 990 оптического размера 1/1,3 дюйма и 35-мм оптика), 64 Мп (перископ) и 50 Мп (сверхширик), а также приобретаемый отдельно фотонабор с чехлом с титановой рамой, ручкой для улучшенного хвата и резьбу для установки отдельных объективов, разработанных совместно с Fotogear, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, физическую кнопку затвора, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2688:1216 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, подэкранную камеру на 16 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.