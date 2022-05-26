Представлена глобальная версия часов Amazfit T-Rex Pro 2

Компания Huami объявила о международном релизе защищенных смарт-часов Amazfit T-Rex 2, которые были представлены в Китае пару дней назад. Глобальная версия доступна для заказа по цене в 230 долларов. Единственным отличием от варианта для китайского рынка является отсутствие поддержки NFC.

Новинка характеризуется прочностью по стандарту MIL-STD-810G, защитой от мороза до -30 °С и погружений в воду в соответствии со степенью 10ATM, компасом, барометром, альтиметром, приемником GPS, батареей ёмкостью 500 мАч, 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, 150 спортивными режимами, шестиканальным оптическим датчиком BioTracker 3.0 PPG для определения ЧСС и концентрации кислорода в крови, возможностью определения частоты дыхания, распознавания мерцательной аритмии, а также отслеживания уровня стресса и сна.
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