Представлена глобальная версия часов Redmi Watch 4

Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Redmi Watch 4, которая обойдется в Европе в 100 евро. В Китае за новинку просят эквивалент 70 долларов.

Часы характеризуются предустановленной операционной системой HyperOS, черным или серебристым металлическим корпусом, 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 600 кд/кв.м, разрешением 390:540 точек, кадровой частотой 60 Гц и режимом Always-on Display, защитой от воды (степень 5ATM), 200 циферблатами, 150 режимами тренировок, датчиками для измерения ЧСС и SpO2, функцией отслеживания уровня стресса и качества сна, автономностью до 20 дней, а также ремешками из кожи, металла, ткани и фторэластомера.

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