Представлена глобальная версия смартфона RedMagic 10S Pro

Для стабильной работы на максимальных нагрузках инженеры RedMagic вдохновлялись решениями из мира геймерских ПК — тепло от процессора отводится через 36 мм2 жидкого металла — этот материал обладает высокой теплопроводностью и снижает температуру на 5 °C. Далее тепло попадает в испарительную камеру площадью 12000 мм2 и распространяется по слоям графена и меди, а затем выбрасывается наружу с помощью тихого, но мощного вентилятора. Кстати, у вентилятора есть RGB-подсветка, которую можно настроить с помощью 15 доступных цветов. RedMagic 10S Pro может комплектоваться до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища (доступные конфигурации могут зависеть от цвета корпуса). Работает смартфон под управлением RedMagic OS 10.5, построенной на Android 15. Идеальное решение для геймеров, которые хотят получить лучшее.