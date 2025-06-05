Представлена глобальная версия смартфона RedMagic 10S Pro

Флагманский геймерский смартфон RedMagic 10S Pro теперь доступен за пределами Китая — он топовые комплектующие, включая разогнанный чип Snapdragon 8 Elite Leading Version, продвинутую систему охлаждения, отдельный графический процессор для апскейла изображения в играх и активный вентилятор с частотой вращения 23000 об/мин. Стоит отметить, что чип Leading Version отличается повышенными тактовыми частотами по сравнению с обычной версией Snapdragon 8 Elite — процессор разгоняется до 4,47 ГГц (вместо 4,32 ГГц), а графическая подсистема — до 1,2 ГГц (вместо 1,1 ГГц). При этом производительность NPU-модуля выросла на 40%.

Для стабильной работы на максимальных нагрузках инженеры RedMagic вдохновлялись решениями из мира геймерских ПК — тепло от процессора отводится через 36 мм2 жидкого металла — этот материал обладает высокой теплопроводностью и снижает температуру на 5 °C. Далее тепло попадает в испарительную камеру площадью 12000 мм2 и распространяется по слоям графена и меди, а затем выбрасывается наружу с помощью тихого, но мощного вентилятора. Кстати, у вентилятора есть RGB-подсветка, которую можно настроить с помощью 15 доступных цветов. RedMagic 10S Pro может комплектоваться до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища (доступные конфигурации могут зависеть от цвета корпуса). Работает смартфон под управлением RedMagic OS 10.5, построенной на Android 15. Идеальное решение для геймеров, которые хотят получить лучшее.
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