Представлена игровая гарнитура ASUS ROG Delta II Moonlight White

Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью ROG Delta II в расцветке Moonlight White. Новинка характеризуется 50-мм динамиками с титановым покрытием, поддержкой 24-битного звука с частотой 96 кГц (через соединение 2,4 ГГц), диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, поддержкой виртуального 7.1-канального звука, сверхширокополосным 10-мм микрофоном, возможностью подключения через адаптер Bluetooth 5.3, режим 2,4 ГГц и 3,5-мм гнездо, фирменной технологией ROG SpeedNova с низкой задержкой в режиме 2,4 ГГц, функцией DualFlow Audio для одновременного прослушивания через два источника (2,4 ГГц и Bluetooth), кнопкой на чашке наушников для приёма звонков без прерывания игры, массой 318 граммов, двумя комплектами амбушюр, аккумулятором ёмкостью 1800 мАч и поддержкой быстрой зарядки. Цена и дата начала продаж гарнитуры будут объявлены позже.

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