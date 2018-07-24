Представлена игровая клавиатура ADATA XPG INFAREX K20

ADATA Technology представлили игровую клавиатуру XPG INFAREX K20. Созданная для настоящих геймеров новинка имеет стильный черный корпус с механическими переключателями Kailh Blue с минимальным усилием нажатия 50 г, подсветкой клавиш и 11 различными световыми эффектами. Клавиши в модели INFAREX K20 отличаются высокой прочностью и имеют ресурс в 50 млн нажатий. Также новинка поддерживает функцию Anti-Ghosting для исключения ложных срабатываний.

Клавиатура INFAREX K20 поддерживает 11 световых эффектов, между которыми можно легко переключаться с помощью специальной клавиши. Еще две клавиши служат для изменения скорости эффектов, позволяя пользователям создавать желаемую атмосферу под текущую игру или настроение. Также в клавиатуре выделены специальные клавиши для регулировки звука и других параметров прямо в процессе боя, устраняя необходимость открывать другие программы.

Так как постоянный напряженный игровой процесс может быстро вывести клавиатуру из строя, модель INFAREX K20 создана очень прочной и выносливой. Ресурс клавиш составляет 50 млн нажатий, а кабель имеет усиленную обмотку и не подвержен износу, спутыванию и разрывам.