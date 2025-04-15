Представлена игровая клавиатура ASUS ROG Azoth X

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых клавиатур моделью ROG Azoth X формата 75%, которая получила механические переключатели ROG NX Snow V2 с функцией горячей замены. Новинка также имеет в своем оснащении полупрозрачные PBT-колпачки с сублимационной печатью, трехстороннюю RGB-подсветку ASUS Aura Sync, металлическую крышку, крепление с прокладкой, пятислойную конструкцию демпфирования с одним слоем силикона и четырьмя слоями PORON, OLED-экран для вывода системной информации и настроек, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.1, возможность подключения через соединение 2,4 ГГц с технологией ROG SpeedNova, соединение через провод, а также корпус с габаритами 326:136:40 мм. Цена и дата начала продаж клавиатуры пока не раскрываются.

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