Представлена игровая клавиатура Cooler Master MK851

На выставке электроники CES 2018, компания Cooler Master представила игровую клавиатуру MK851. Главной особенностью аппарата Cooler Master MK851 является технология Aimpad. Сообщается, что для восьми клавиш, включая кнопки WASD, добавлена возможность полноценного аналогового управления движением. Модель также наделили подсветкой, а съёмный упор для рук повысит комфорт во время игр. Старт продаж новинки Cooler Master MK851 ожидается во втором квартале этого года. О стоимости клавиатуры Cooler Master MK851 пока не сообщается.