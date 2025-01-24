Представлена игровая клавиатура MSI Strike 600

Компания Micro-Star International пополнила ассортимент полноразмерных геймерских клавиатур моделью Strike 600, которая оценена в 80 долларов. Новинка характеризуется 104 стандартными клавишами, несколькими дополнительными клавишами для управления музыкой, колесиком регулировки громкости, регулируемой через приложение MSI Mystic Light RGB-подсветкой, сверхтонкими механическими переключателями Kailh Midnight Pro Silent Tactile с ресурсом 70 млн нажатий, предварительным ходом 1,9 мм, полным ходом 3,7 мм и громкостью 35 дБА, массой 984 грамма, размерами 441:138:38 мм, верхней панелью из авиационного алюминиевого сплава, встроенной памятью для хранения трех пользовательских профилей и кабелем USB 2.0 длиной 1,8 метра.

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