Представлена игровая клавиатура Razer Huntsman Mini

Huntsman Mini будет доступна в цветах Black и Mercury White, с фиолетовым щелчковым и недавно улучшенным линейным красным оптическим переключателями. Имея около 60% размера полноразмерной клавиатуры, у Huntsman Mini по-прежнему есть все необходимые клавиши для игр. Функциональные клавиши все еще присутствуют в качестве вторичных функций, и напечатаны на боковой поверхности клавиш. Еще больше функций или макросов можно назначить любой клавише с помощью Razer Hypershift в Razer Synapse 3.
ПРО RAZER HUNTSMAN MINI
- Оптические переключатели Razer – Щелчковые или Линейные
- Срок службы – до 100 млн. нажатий
- Двухслойные полимерные клавиши Razer
- Стандартизованная раскладка нижнего ряда
- Алюминиевый корпус
- 60% компактный форм-фактор
- Съемный кабель USB-C в оплетке из волокна
- Гибридная встроенная память – до 5 профилей
- Встроенные профили подсветки
- Подсветка Chroma c 16.8 млн. цветовых оттенков
- Поддержка Razer Synapse 3
ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ
- Щелчковые: $119.99 USD / 129.99€ РРЦ
- Линейные: $129.99 USD / 139.99€ РРЦ