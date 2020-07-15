Представлена игровая клавиатура Razer Huntsman Mini

Razer анонсировал сегодня Razer Huntsman Mini – игровую клавиатуру с оптическими переключателями и размером в 60% от стандартной клавиатуры. Эта новая ультракомпактная клавиатура является последним дополнением к линейке семейства Huntsman, известного своими ведущими в отрасли оптическими переключателями, которые превосходят традиционные механические переключатели как по скорости, так и по времени отклика.

Huntsman Mini будет доступна в цветах Black и Mercury White, с фиолетовым щелчковым и недавно улучшенным линейным красным оптическим переключателями. Имея около 60% размера полноразмерной клавиатуры, у Huntsman Mini по-прежнему есть все необходимые клавиши для игр. Функциональные клавиши все еще присутствуют в качестве вторичных функций, и напечатаны на боковой поверхности клавиш. Еще больше функций или макросов можно назначить любой клавише с помощью Razer Hypershift в Razer Synapse 3.

ПРО RAZER HUNTSMAN MINI

  • Оптические переключатели Razer – Щелчковые или Линейные
  • Срок службы – до 100 млн. нажатий
  • Двухслойные полимерные клавиши Razer
  • Стандартизованная раскладка нижнего ряда
  • Алюминиевый корпус
  • 60% компактный форм-фактор
  • Съемный кабель USB-C в оплетке из волокна
  • Гибридная встроенная память – до 5 профилей
  • Встроенные профили подсветки
  • Подсветка Chroma c 16.8 млн. цветовых оттенков
  • Поддержка Razer Synapse 3

ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ

  • Щелчковые: $119.99 USD / 129.99€ РРЦ
  • Линейные: $129.99 USD / 139.99€ РРЦ
Комментарии и отзывы Razer Huntsman Mini
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