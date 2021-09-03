Представлена игровая клавиатура SVEN KB-G9500 для киберспортивных дисциплин

Компания SVEN объявила о выпуске игровой клавиатуры KB-G9500, разработанную специально для киберспортивных дисциплин.

В умении компании SVEN предлагать максимально «прокачанные», но при этом доступные продукты уже никто не сомневается. Но в случае с клавиатурой KB-G9500 компания превзошла сама себя. Этот продукт получил наиболее передовые технические решения, но при этом сохранил крайне невысокую для своего сегмента стоимость. В первую очередь, конечно, стоит упомянуть переключатели Outemu Blue, делающие новую клавиатуру крайне интересной для киберспортсменов, предпочитающих кнопки с четким ощутимым кликом.

Максимальной эффективности действий помогут добиться настраиваемые клавиши, а полное погружение в игровую атмосферу обеспечит разноцветная подсветка. С помощью ПО, которое можно скачать с сайта производителя, можно запрограммировать каждую клавишу, расширив её функционал на своё усмотрение. А так же настроить наиболее комфортный вариант подсветки. Конечно же, не забыли разработчики и о таком важном для киберспортсменов параметре, как комфорт долговременного использования клавиатуры. Съемная подставка под запястья даст возможность оставаться в форме даже после многочасовых игровых сессий, а функция отключения клавиши Win спасет от неприятных неожиданностей.

Не забыли разработчики и про то, что нагрузка на игровые решения намного выше, чем на их офисных собратьев. Корпус клавиатуры выполнен из прочного пластика, качество сборки выше всяких похвал, а кабель заключен в плотную тканевую оплетку — он не перегибается, не путается и не подводит в самый неподходящий момент. И все это — от отличных переключателей до эффектной подсветки — предлагается за минимальную для игрового сегмента стоимость.

Новая клавиатура SVEN KB-G9500 уже появилась в продаже.
Комментарии и отзывы SVEN KB-G9500
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