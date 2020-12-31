Представлена карта Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC

Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических ускорителей на GPU AMD Radeon моделью Radeon RX 6900 XT Gaming OC. Новинка характеризуется 7-нанометровым GPU Navi 21 XTX с 5120 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти GDDR6, 128 МБ кэш-памяти AMD Infinity, скоростью памяти 16 Гбит/с, базовой частотой 1815 МГц, повышенной 2285 МГц, массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами, медным теплоотводом и как минимум шестью медными тепловыми трубками, связывающими его с двумя крупными радиаторами, тремя 8-контактными разъемами питания, двойным BIOS, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4a и двумя HDMI 2.1. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC
Обзоры:
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
Новости:
Biostar анонсировала видеокарту Radeon RX 6900 XT

Biostar объявила о выпуске своей видеокарты Radeon RX 6900 XT. Благодаря функциям AMD FidelityFX, Radeon ...
Colorful iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC оснащена 26 фазной системой питания

Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC с жидкостным охлаждением AIO. ...
MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio оснащена 16 фазной системой питания

MSI представила видеокарту Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio. Она будет представлена в стандартной версии и...
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Представлен вогнутый монитор iiyama G-Ma...
Представлен вогнутый монитор iiyama G-MaКомпания iiyama представила геймерский монитор G-Master G2466HSU-B1 Red Eagle, который получил вогнутую 2...
MSI представила видеокарты Radeon RX 680...
MSI представила видеокарты Radeon RX 680MSI представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 Gaming X Trio. ...
Facebook официально объединила чаты Mess...
Facebook официально объединила чаты MessFacebook официально объединила чаты Messenger и Instagram. ...
iPhone 12 понравился журналистам...
iPhone 12 понравился журналистамПоявились первые обзоры на смартфон iPhone 12 от крупных изданий. Оказалось, что устройство может и не по...
Как выбрать чехол для iPad Pro 12.9...
Как выбрать чехол для iPad Pro 12.9В последнее время ...
Samsung Galaxy S20 FE подешевел в Индии...
Samsung Galaxy S20 FE подешевел в ИндииНедавно компания Xiaomi снизила индийскую цену на смартфон Xiaomi Mi 10, а сегодня её главный конкурент н...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging PadБеспроводная зарядка за последнее время получила широкое распространение в носимых устройствах. Отказ от ...
Появилось первое изображение видеокарты ...
Появилось первое изображение видеокарты В сети появилось первое фото новой видеокарты MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X. Изображение предоставил поль...
Глобальная версия Amazfit GTS 2 и Amazf...
Глобальная версия Amazfit GTS 2 и AmazfHuami провела глобальное мероприятие, во время которого анонсировала глобальные версии умных часов Amazfi...
ASUS представила 28-дюймовый 4K-монитор ...
ASUS представила 28-дюймовый 4K-монитор ASUS представила 28-дюймовый монитор серии TUF Gaming. VG289Q1A имеет плоский экран с разрешением 4K (384...
Canon EOS M50 Mark II будет записывать в...
Canon EOS M50 Mark II будет записывать вСетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS M50 Mark II, которая придет н...
OPPO X 2021 получил уникальный дисплей...
OPPO X 2021 получил уникальный дисплейПроизводителям смартфонов достаточно тяжело придумать, как привлечь внимание аудитории, так как смартфоны...
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor