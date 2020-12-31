Представлена карта Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC

Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических ускорителей на GPU AMD Radeon моделью Radeon RX 6900 XT Gaming OC. Новинка характеризуется 7-нанометровым GPU Navi 21 XTX с 5120 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти GDDR6, 128 МБ кэш-памяти AMD Infinity, скоростью памяти 16 Гбит/с, базовой частотой 1815 МГц, повышенной 2285 МГц, массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами, медным теплоотводом и как минимум шестью медными тепловыми трубками, связывающими его с двумя крупными радиаторами, тремя 8-контактными разъемами питания, двойным BIOS, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4a и двумя HDMI 2.1. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не раскрываются.