Представлена клавиатура A4Tech Bloody B130

A4Tech представили новую геймерскую клавиатуру Bloody B130 с расширенным упором для рук для лучшего комфорта и меньшей усталости во время игры. Это бюджетное решение, созданное на специально сертифицированных оптических переключателях для геймеров и энтузиастов. Ценителям классики понравится цветовое решение в строгих тонах и отсутствие острых углов.

A4Tech Bloody B130 реагирует на каждый профессиональный рефлекс геймера: скорость обработки каждого нажатия составляет всего 1 мс. Помимо мультимедийных функций, можно активировать также три режима работы: Auto-shot, Turbo и CLA. Устройство отличает высокотехнологичность и достойное качество изготовления. Блок клавиш WASD с силиконовыми нескользящими кнопками, предназначенных для более долгого и комфортного использования, исключает возможность промаха по клавишам даже в течение интенсивной битвы. Также клавиатура имеет несколько режимов настройки LED-подсветки, которую можно отрегулировать, исходя из собственных предпочтений.