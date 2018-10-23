Представлена клавиатура OKLICK 400MR

OKLICK 400MR – это клавиатура с трёхслойной мембраной. Отсутствие механических движущихся частей позволяет устранить посторонние шумы даже при быстрой печати. Для пользователя устройства доступно 104 стандартные клавиши, в том числе блок Num Pad для быстрой работы с числовыми данными. Ресурс каждой клавиши может достигать 10 миллионов нажатий. Клавиатуру выделяет необычный стильный дизайн. Форма корпуса ассиметричная – с большим закруглением углов снизу. Каждая клавиша на клавиатуре имеет округлую форму.