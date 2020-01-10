Представлена клавиатура Thermaltake TK5 RGB и мышки TM5 RGB

2020-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake TK5 RGB; [94]
Компания Thermaltake представила игровую клавиатуру TK5 RGB, беспроводную и проводную игровые мыши TM5 RGB. Эти современные игровые устройства созданы для того, чтобы бросить вызов современным играм с совершенно новым и ультрасовременным дизайном и техническими параметрами.

Игровая клавиатура TK5 RGB. Верхняя панель клавиатуры представляет собой необычно изогнутую форму, выполненную из алюминиевого сплава высокого качества, и имеет плавную конструкцию для удобного удаления пыли между переключателями. Одной из особенностей клавиатуры является подсветка по периметру устройства на 360 градусов, которая дает пользователю совершенно новый уровень ощущения освещения. Кроме того, клавиатура включает в себя специальные элементы управления мультимедиа с металлическим колесом прокрутки для регулировки громкости, дополнительные разъемы для аудио и USB устройств и съемную магнитную подставку для рук из синтетической кожи для максимального комфорта. Современные функции клавиатуры включают 16,8 миллионов цветов RGB подсветки с 13 динамическими световыми эффектами и возможность настраивать эффекты, записывать макросы и многое другое с помощью программного обеспечения iTAKE engine. Синхронизировать световые эффекты клавиатуры можно и с другими продуктами компании Thermaltake с помощью ПО TT RGB PLUS. Клавиатура также работает с ПО Razer Chroma и голосовым управлением Amazon Alexa Voice Service. Благодаря современным переключателям серии Cherry MX, рассчитанным на 50 миллионов нажатий клавиш, игровая клавиатура TK5 RGB призвана обеспечить максимально долговечную, точную и тактильную отзывчивую обратную связь для любого пользователя. Доступные типы переключателей - MX Speed Silver и MX Blue.

Игровая беспроводная мышь TM5 RGB. Манипулятор поддерживает беспроводную передачу данных на частоте 2,4 ГГц и обеспечивая надежную передачу сигнала для непрерывной игры. Кроме того, мышь поддерживает Bluetooth 5.0 и проводное USB соединение, что позволяет пользователям играть в соответствии с их желаниями. Симметричная игровая мышь, предназначена для геймеров как правшей, так и левшей. Оснащенное мощным оптическим сенсором - pixart PMW-3335 с разрешением до 16000 точек на дюйм, устройство имеет превосходный контроль на различных поверхностях. Переключатели OMRON с ресурсом до 50 миллионов нажатий и 32-разрядным микроконтроллером на базе ARM с флэш-памятью 1Mб, удовлетворят самые высокие требования хардкорных геймеров. Дополнительная функция игровой мыши включает 16,8 миллионов RGB цветов в двух отдельных зонах и возможность настраивать световые эффекты, записывать и сохранять макросы и многое другое с помощью программного обеспечения iTAKE engine. Синхронизировать световые эффекты мыши можно и с другими продуктами компании Thermaltake с помощью ПО TT RGB PLUS. Манипулятор также работает с ПО Razer Chroma и голосовым управлением Amazon Alexa Voice Service для расширенных настроек.

Проводная игровая мышь TM5 RGB Gaming Mouse. Симметричная игровая мышь, предназначена для геймеров как правшей, так и левшей. Оснащенное современным оптическим сенсором - pixart PMW-3389 устройство имеет регулировку чувствительности «на лету» в диапазоне от 100 до 16000 точек на дюйм. Мышь оснащена переключателями OMRON, рассчитанными на 50 миллионов нажатий, и 32-разрядным микроконтроллером на базе ARM с флэш-памятью 64 КБ для удовлетворения самых высоких потребностей хардкорных геймеров. Внешняя поверхность манипулятора имеет матовое черное покрытие и поставляется с большими тефлоновыми ножками на основании, обеспечивающими максимальный комфорт, долговечность и легкое скольжение по любой поверхности. Дополнительная функция игровой мыши включает 16,8 миллионов RGB цветов в трех отдельных зонах, в том числе подсветку по всему периметру основания мыши на 360 градусов, возможность записывать и сохранять макросы и многое другое с помощью программного обеспечения iTAKE engine. Синхронизировать световые эффекты мыши можно и с другими продуктами компании Thermaltake с помощью ПО TT RGB PLUS. Манипулятор также работает с ПО Razer Chroma и голосовым управлением Amazon Alexa Voice Service для расширенных настроек.

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