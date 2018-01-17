Представлена клавиатура Thermaltake X1 RGB Cherry MX для любителей игр

В ходе выставки потребительской электроники CES 2018 была представлена клавиатура Thermaltake X1 RGB Cherry MX. МодельThermaltake X1 RGB Cherry MX относится к механическому типу. Новинку оснастили RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков и дополнительными кнопками для управления мультимедийным плеером. Заявленный срок службы достигает 50 млн нажатий. Частота опроса обеспечивает 1000 Гц. Габариты устройства составляют: 464,98 * 170,52 * 40,39 мм. Приобрести клавиатуру Cherry MX Speed Silver можно будет за 140 долларов США.