Представлена компактная 3D-карта MSI GeForce RTX 2070 Ventus

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2070 Ventus, которая может похвастаться своей компактностью. Длина карты составляет 226 мм, а высота – 128 мм, что делает ее самой компактным вариантом RTX 2070 в ассортименте MSI. Также новинка характеризуется одним восьмиконтактным разъемом дополнительного питания PCIe, системой охлаждения из алюминиевого радиатора, четырех медных тепловых трубок диаметром 6 мм и двух 100-мм вентиляторов TorX 2, а также рекомендованными частотами GPU (1620 МГц) и памяти GDDR6 (14 ГГц). К сожалению, цена видеокарты пока не раскрывается.