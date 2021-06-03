Представлена компактная рабочая станция Shuttle XPC SW580R8

Компания Shuttle пополнила ассортимент небольших рабочих станций моделью XPC SW580R8, в основе которой лежит аппаратная платформа Intel. Новинка характеризуется чипами Xeon W 1200/1300 или процессорами Core i3/i5/i7/i9 10-го или 11-го поколений, до 128 ГБ ОЗУ DDR4-3200 ECC/Non-ECC, поддержкой нескольких накопителей, например, M.2 NVMe SSD, поддержкой массивов RAID 0, 1, 5, 1+0, двумя разъёмами М.2, по одному слоту PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x4, контроллерами 2.5GbE и 1GbE, блоком питания на 500 Вт (сертификация 80 Plus), одним разъемом HDMI 2.0b, двумя интерфейсами DisplayPort, четырьмя портами USB 3.2 Gen2, четырьмя USB 3.2 Gen1 (один Type-C) и четырьмя USB 2.0. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.