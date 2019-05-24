Представлена компактная видеокарта Galax GeForce RTX 2070 Mini

Компания Galaxy Microsystems пополнила ассортимент видеокарт двумя версиями GeForce RTX 2070, которые получили нестандартную голубую расцветку. Модель GeForce RTX 2070 Mini может похвастаться компактными размерами (длина 190 мм), а GeForce RTX 2070 Metal Master является полноразмерным изделием с длиной 263 мм. Меньшая модель получила подсистему питания с 6+2 фазами и 8-контактный разъём дополнительного питания, систему охлаждения с двумя вентиляторами, алюминиевым радиатором и тремя медными тепловыми трубками.

Старшая модель имеет более габаритную систему охлаждения с тремя вентиляторами, тремя радиаторами и тремя тепловыми трубками. Производитель обошелся без заводского разгона: тактовая частота GPU Turing TU106-400 равна 1410/1620 МГц, а 8 ГБ памяти GDDR6 функционируют на частоте 1750 МГц (эффективная частота 14 ГГц). Также отметим усиливающую пластину, подсветку вентиляторов, а также интерфейсы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Цена и дата начала продаж новинок будут объявлены позже.