Представлена короткая видеокарта Manli GeForce GTX 1660 Super

Компания Manli пополнила ассортимент видеокарт несколькими вариантами GeForce GTX 1660 Super, основанной на архитектуре NVIDIA Turing. Данный адаптер характеризуется 1408 потоковыми процессорами, 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной с частотой 14 ГГц, базовой частотой ядра 1530 МГц и форсированной частотой 1785 МГц.

Среди представленных вариантов Manli особенно выделяется укороченная GeForce GTX 1660 Super, длина которой равна 160 мм. За охлаждение здесь отвечает всего один вентилятор. Впрочем, и работает новинка на частотах эталонного образца. Другими новинками стали Manli GeForce GTX 1660 Super with Twin Cooler и Manli GeForce GTX 1660 Super Heatsink with Blower Fan с референсными частотами, а также Manli GeForce GTX1660 Super Gallardo с максимальной частотой ядра 1830 МГц.