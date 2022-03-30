Представлена ​​линейка мобильных графических процессоров Intel Arc «Alchemist»

Intel представила линейку мобильных графических процессоров Intel Arc «Alchemist». Они будут запущены двумя партиями, причем первая партия ожидается уже сегодня (30 марта). Линейка дебютирует с серией дискретных графических процессоров начального уровня Arc 3, а затем перейдет к серии Arc 5 среднего класса и премиальной серии Arc 7 в начале лета.

Вся линейка Arc «Alchemist» основана на двух ASIC, меньшая — ACM-G11 или DG2-128, в то время как более крупный - ACM-G10 или DG2-512. Первый поставляется с 128 исполнительными модулями (EU), а более крупный — с 512 EU. Серия Arc 3, состоящая из A350M и A370M, поставляется с 96 и 128 EU (768 и 1024 унифицированных шейдера). В Arc A730M включено три четверти количества EU, а в A770M оно максимальное.

Что интересно, так это конфигурация памяти для серии Arc 3, которая использует всего 4 ГБ на 64-битной шине памяти. A550M получает респектабельные 8 ГБ для 128-битной шины, A730M имеет 12 ГБ для 192-битной шины, а топовый чип A770M максимально использует 256-битную шину памяти с впечатляющими 16 ГБ памяти. Intel представит эти графические процессоры с технологией Deep Link, которая позволяет дискретному графическому процессору Xe HPG и iGPU на базе Xe-LP в процессорах «Alder Lake» работать в более тесном сотрудничестве, включая форму явного асимметричного мульти-GPU с объединенным пулом и совместное использование ресурсов не только в играх, но и в кодировке видео (Intel Hyper Encode). Графическая архитектура Xe HPG станет первой графической архитектурой Intel с поддержкой DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей в реальном времени.

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