Представлена ​​линейка мобильных графических процессоров Intel Arc «Alchemist»

Вся линейка Arc «Alchemist» основана на двух ASIC, меньшая — ACM-G11 или DG2-128, в то время как более крупный - ACM-G10 или DG2-512. Первый поставляется с 128 исполнительными модулями (EU), а более крупный — с 512 EU. Серия Arc 3, состоящая из A350M и A370M, поставляется с 96 и 128 EU (768 и 1024 унифицированных шейдера). В Arc A730M включено три четверти количества EU, а в A770M оно максимальное.
Что интересно, так это конфигурация памяти для серии Arc 3, которая использует всего 4 ГБ на 64-битной шине памяти. A550M получает респектабельные 8 ГБ для 128-битной шины, A730M имеет 12 ГБ для 192-битной шины, а топовый чип A770M максимально использует 256-битную шину памяти с впечатляющими 16 ГБ памяти. Intel представит эти графические процессоры с технологией Deep Link, которая позволяет дискретному графическому процессору Xe HPG и iGPU на базе Xe-LP в процессорах «Alder Lake» работать в более тесном сотрудничестве, включая форму явного асимметричного мульти-GPU с объединенным пулом и совместное использование ресурсов не только в играх, но и в кодировке видео (Intel Hyper Encode). Графическая архитектура Xe HPG станет первой графической архитектурой Intel с поддержкой DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей в реальном времени.