Представлена линейка смартфонов LG Q7

2018-05-24, Автор - Татьяна Шмелева; [94]
Компания LG выпустила смартфоны Q7 с 5,5-дюймовыми Full HD+ дисплеями и Android 8.0 Oreo. Базовая называется Q7, также имеется Q7+ с более высокими параметрами и Q7α. Девайсы наделили процессором с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,5 или 1,8 ГГц. В тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Батареи новинок получили емкость на 3000 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 BLE.


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