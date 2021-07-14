Представлена механическая клавиатура ADATA XPG MAGE

XPG MAGE представляет собой лаконичную механическую клавиатуру с тихими и отзывчивыми переключателями.

Клавиатура имеет алюминиевый корпус с гладкой металлической отделкой. Каждая клавиша имеет RGB-подсветку.

Программное обеспечение XPG PRIME позволяет пользователям настраивать параметры, персонализировать RGB и макросы в одном удобном месте. Тихие красные механические клавишные переключатели отлично подходя как для игр, так и для набора текста. Эти переключатели обеспечивают плавную реакцию и точность и не имеют тактильного выступа посередине, что позволяет срабатывать быстро и бесшумно. XPG MAGE также обладает полной функцией Anti-Ghosting, устраняющей лишние сигналы или пропущенные нажатия клавиш.

XPG MAGE поставляется со съемным кабелем Type-C-Type-A длиной 1,8 м.

XPG MAGE будет доступна в России в ближайшее время.
Комментарии и отзывы ADATA XPG MAGE
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