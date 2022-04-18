Представлена механическая клавиатура Keychron Q85

Keychron представила новейшую механическую клавиатуру Keychron Q85. Keychron Q85 — это изготовленная на заказ клавиатура TKL с раскладкой 80%. Она поставляется с 85 клавишами без Num клавиатуры CTRL и ALT. Также можно заметить увеличение пробела. Эти незначительные различия придают всей клавиатуре свежий и уникальный вид. Кроме того, вы можете найти многофункциональную программируемую ручку, расположенную вверху рядом с функциональными клавишами, что делает ее оптимальной для использования.

Клавиатура Q85 имеет конструкцию с двойной прокладкой и оснащена хорошо обработанным алюминиевым корпусом. Он имеет RGB-подсветку с одной кнопкой для переключения различных световых режимов. Механическая клавиатура Keychron Q85 поддерживает операционные системы Windows и Mac, а также имеет подходящие для Mac колпачки для кнопок CMD и Opt. Keychron Q85 будет поставляться с колпачками клавиш Dye-Sub PBT и переключателями Gateron G-Pro на выбор.

Механическая клавиатура Keychron Q85 теперь доступна для предварительного заказа за 257 долларов.