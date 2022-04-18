Представлена механическая клавиатура Keychron Q85

Keychron представила новейшую механическую клавиатуру Keychron Q85. Keychron Q85 — это изготовленная на заказ клавиатура TKL с раскладкой 80%. Она поставляется с 85 клавишами без Num клавиатуры CTRL и ALT. Также можно заметить увеличение пробела. Эти незначительные различия придают всей клавиатуре свежий и уникальный вид. Кроме того, вы можете найти многофункциональную программируемую ручку, расположенную вверху рядом с функциональными клавишами, что делает ее оптимальной для использования.

Клавиатура Q85 имеет конструкцию с двойной прокладкой и оснащена хорошо обработанным алюминиевым корпусом. Он имеет RGB-подсветку с одной кнопкой для переключения различных световых режимов. Механическая клавиатура Keychron Q85 поддерживает операционные системы Windows и Mac, а также имеет подходящие для Mac колпачки для кнопок CMD и Opt. Keychron Q85 будет поставляться с колпачками клавиш Dye-Sub PBT и переключателями Gateron G-Pro на выбор.

Механическая клавиатура Keychron Q85 теперь доступна для предварительного заказа за 257 долларов.
Genesis представил новые клавиатуры Thor 303 RGB и TKL…
Genesis представил новые клавиатуры Thor 303 RGB и TKLGenesis Thor 303 RGB является преемником популярной модели Thor 300. Доступный в двух версиях, полноразме…
SteelSeries объявила о выпуске розовых клавиш PrismCaps и на…
SteelSeries объявила о выпуске розовых клавиш PrismCaps и наSteelSeries объявила о выпуске розовых клавиш PrismCaps и накладок для гарнитур. Клавиши PrismCaps для кл…
Corsair выпускает оптико-механическую игровую клавиатуру K70…
Corsair выпускает оптико-механическую игровую клавиатуру K70Производитель игровой периферии и комплектующих Corsair объявила о выпуске оптико-механической игровой кл…
Игровая клавиатура Corsair K70 дополнена более чувствительны…
Игровая клавиатура Corsair K70 дополнена более чувствительныСегодня Corsair анонсировала обновленную версию своей механической клавиатуры K70, которая оснащена более…
Игровая клавиатура WRAEK Tactonic Pro с управлением ладонью…
Игровая клавиатура WRAEK Tactonic Pro с управлением ладоньюWRAEK Tactonic Pro - первая в мире клавиатура с управлением ладонью. WRAEK Tactonic Pad — имеет чувствит…
Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 поставляется с индивидуал…
Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 поставляется с индивидуалHyperX, команда игровых периферийных устройств в HP Inc. и лидер в области игр и киберспорта, объявила се…
Trust Gaming выпустила механическую клавиатуру GXT 834 Calla…
Trust Gaming выпустила механическую клавиатуру GXT 834 CallaTrust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров для образа жизни с оптимальным соотношением цен…
Genesis представляет беспроводную механическую игровую клави…
Genesis представляет беспроводную механическую игровую клавиGenesis Thor 660 — это беспроводная механическая клавиатура, оснащенная переключателями Gateron RED с рес…
Обзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкойОбзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой
Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура
Обзор ASUS ROG Claymore II. Модульная беспроводная игровая клавиатураОбзор ASUS ROG Claymore II. Модульная беспроводная игровая клавиатура
Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы
Обзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателямиОбзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателями
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor