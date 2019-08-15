Представлена механическая клавиатура Logitech G815 LIGHTSYNC

2019-08-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech G815 LIGHTSYNC; [77]
В механической игровой клавиатуре Logitech G815 LIGHTSYNC с RGB- подсветкой оптимально сочетаются изысканный дизайн алюминиевого корпуса и передовые технологии. Благодаря сверхтонкой конструкции и новым низкопрофильным переключателям GL эта игровая клавиатура — самая совершенная и продвинутая на сегодняшний день. Элегантный, сверхтонкий корпус G815 в комбинации с RGB- подсветкой по разработанной компанией Logitech G передовой технологии LIGHTSYNC — новое слово как в дизайне клавиатур, так и в практике их разработки.

  • Высокоэффективные низкопрофильные механические переключатели GL . Новые переключатели GL низкопрофильной конструкции от Logitech G обеспечивают скорость, точность и эффективность, характерные для стандартных механических клавишных переключателей, хотя их высота вдвое меньше традиционной. При этом тип переключателей можно выбрать в соответствии со своими игровыми предпочтениями: линейные (GL Linear) или с тактильным откликом (GL Tactile). И те, и другие обеспечивают более быстрое срабатывание (на 25 процентов) и более удобный ввод текста. Переключатели с тактильным откликом дают геймерам, предпочитающим непосредственно чувствовать нажатие клавиши, ощутимый отклик при срабатывании, а линейные переключатели отличаются плавным ходом.
  • Индивидуальная настройка клавиш с помощью технологии LIGHTSYNC . RGB- технология нового поколения от Logitech G позволяет синхронизировать подсветку с игровым и развлекательным контентом на экране. С помощью программного обеспечения Logitech G HUB* настройте желаемую подсветку для каждой отдельной клавиши, создайте собственные анимационные эффекты, выбрав нужный оттенок из палитры почти 16,8 миллиона цветов, и наслаждайтесь их синхронизацией с процессом игры.
  • Невероятно тонкая и легкая конструкция . В клавиатуре предусмотрено три встроенных игровых профиля и пять специальных G-клавиш, которые можно с помощью ПО Logitech G HUB* запрограммировать в соответствии с 15 пользовательскими макросами и командами для конкретных приложений.
  • Высокоточный ролик регулировки громкости обтекаемой формы и специальные мультимедийные клавиши обеспечивают простое, быстрое и интуитивно понятное управление (воспроизведение, пауза, пропуск или отключение звука).
  • Встроенный переходной USB-порт . Специальный USB-кабель позволяет подключать через переходной порт USB 2 ко входному разъему клавиатуры различные устройства. При этом обеспечивается 100-процентная пропускная способность по питанию. Подключите для зарядки стороннее устройство или мышь Logitech G, чтобы в нужный момент дать новый импульс процессу игры.

Комментарии и отзывы Logitech G815 LIGHTSYNC
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