Представлена механическая клавиатура Logitech G915 Lightspeed TK

Logitech G с гордостью представляет новейшее достижение инженерной мысли — механическую игровую клавиатуру Logitech G915 Lightspeed TKL.

  • Технология беспроводной связи LIGHTSPEED c откликом в 1 мс
  • Надежные и быстрые механические переключатели GL Clicky
  • Шикарная RGB-подсветка, которая умеет синхронизироваться со звуком или происходящем на экране, а также позволяет отдельно настроить каждую клавишу
  • 40 часов работы в беспроводном режиме с функцией быстрой зарядки (всего 3 часа!)

Все эти и многие другие высокие технологии упакованы в стильный, прочный и максимально компактный низкопрофильный корпус без цифрового блока (формфактор TKL - ten key less). Таким образом, новинка помещается в любой рюкзак, занимает минимум места на столе и позволяет свободно работать мышью даже на небольших поверхностях.
Комментарии и отзывы Logitech G915 Lightspeed TK
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