Представлена механическая клавиатура Logitech G915 Lightspeed TK

Logitech G с гордостью представляет новейшее достижение инженерной мысли — механическую игровую клавиатуру Logitech G915 Lightspeed TKL.

Технология беспроводной связи LIGHTSPEED c откликом в 1 мс

Надежные и быстрые механические переключатели GL Clicky

Шикарная RGB-подсветка, которая умеет синхронизироваться со звуком или происходящем на экране, а также позволяет отдельно настроить каждую клавишу

40 часов работы в беспроводном режиме с функцией быстрой зарядки (всего 3 часа!)

Все эти и многие другие высокие технологии упакованы в стильный, прочный и максимально компактный низкопрофильный корпус без цифрового блока (формфактор TKL - ten key less). Таким образом, новинка помещается в любой рюкзак, занимает минимум места на столе и позволяет свободно работать мышью даже на небольших поверхностях.