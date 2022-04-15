Представлена модульная игровая клавиатура Mountain Everest 60

Mountain использовала пространство для энтузиастов в качестве вдохновения для дизайна Everest 60. Переключатели Mountain с заводской смазкой, оснащенные стабилизаторами Cherry, обеспечивают приятный щелчок, а шум дополнительно гасится слоем силикона, заполняющего нижнюю часть корпуса.

К Mountain Everest 60 можно подключить Everest 60 Numpad. Благодаря уникальной печатной плате Mountain также удалось разместить на клавиатуре больше клавиш. Специально изготовленные переключатели MOUNTAIN Linear 45 и Tactile 55 обеспечивают плавную и бесшумную работу. Матовая текстура и полупрозрачные двойные надписи никогда не потускнеют и не станут глянцевыми со временем. Клавиатура оснащена индивидуальной RGB-подсветкой для каждой отдельной клавиши.

Клавиатура Mountain Everest 60 продается по цене около 139 долларов. Также в продаже доступны наборы клавиш MOUNTAIN Mineral и переключатели MOUNTAIN.

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