Представлена модульная игровая клавиатура Mountain Everest 60

К Mountain Everest 60 можно подключить Everest 60 Numpad. Благодаря уникальной печатной плате Mountain также удалось разместить на клавиатуре больше клавиш. Специально изготовленные переключатели MOUNTAIN Linear 45 и Tactile 55 обеспечивают плавную и бесшумную работу. Матовая текстура и полупрозрачные двойные надписи никогда не потускнеют и не станут глянцевыми со временем. Клавиатура оснащена индивидуальной RGB-подсветкой для каждой отдельной клавиши.
Клавиатура Mountain Everest 60 продается по цене около 139 долларов. Также в продаже доступны наборы клавиш MOUNTAIN Mineral и переключатели MOUNTAIN.