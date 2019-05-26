Представлена низкопрофильная 3D-карта Zotac GeForce GTX 1650 Low Profile

Сетевые источники поделились информацией о видеокарте Zotac GeForce GTX 1650 Low Profile, которая станет первым низкопрофильным решением на базе GPU Turing. Утверждается, что ускоритель не потребует дополнительного питания. Напомним, что графический процессор Turing TU117, на котором построена GeForce GTX 1650, потребляет 75 Вт энергии. В плане дизайна новинка похожа на модель GeForce GTX 1650 Low Profile. Отметим небольшую систему охлаждения с алюминиевым радиатором и двумя 40-мм вентиляторами. Карта занимает в высоту два слота расширения и оснащается интерфейсами HDMI, DisplayPort и DVI-D. В комплекте поставки будет и стандартная, и низкопрофильная монтажная рамка. Остальные подробности будут объявлены в рамках стартующей через пару дней выставки Computex.