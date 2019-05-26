Представлена низкопрофильная 3D-карта Zotac GeForce GTX 1650 Low Profile

2019-05-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Zotac GeForce GTX 1650 Low Profile:; [52]
Сетевые источники поделились информацией о видеокарте Zotac GeForce GTX 1650 Low Profile, которая станет первым низкопрофильным решением на базе GPU Turing. Утверждается, что ускоритель не потребует дополнительного питания. Напомним, что графический процессор Turing TU117, на котором построена GeForce GTX 1650, потребляет 75 Вт энергии. В плане дизайна новинка похожа на модель GeForce GTX 1650 Low Profile. Отметим небольшую систему охлаждения с алюминиевым радиатором и двумя 40-мм вентиляторами. Карта занимает в высоту два слота расширения и оснащается интерфейсами HDMI, DisplayPort и DVI-D. В комплекте поставки будет и стандартная, и низкопрофильная монтажная рамка. Остальные подробности будут объявлены в рамках стартующей через пару дней выставки Computex.


Комментарии:
Представлен восьмиядерный процессор Inte...
Представлен восьмиядерный процессор InteКомпания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS. Новинка выделяется тем, что её ч...
Обновление улучшило камеру OnePlus 7 Pro...
Обновление улучшило камеру OnePlus 7 ProИздание Mr. Phone протестировало новую прошивку для смартфона OnePlus 7 Pro, которое скоро станет доступн...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A7...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A7В начале этого года компания Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A. Мы уже рассмотр...
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыка...
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкаСогласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день прилавки маг...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh...
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAhСогласитесь, практически у каждого человека в «вооружении» есть сразу несколько гаджетов, которые нуждают...
Регистрация товарного знака в РФ ...
Регистрация товарного знака в РФ Согласитесь, вряд ли кто-то может представить себе практически любую приобретаемую вещь, одежду, устройст...
Samsung готовит к выпуску ультра-прочный...
Samsung готовит к выпуску ультра-прочныйSamsung планирует пополнить свою линейку защищенных смартфонов новым устройством Galaxy Xcover 4S. Оно вы...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессоромОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессором
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизниОбзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизни
Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни
Обзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звукаОбзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звука
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позв...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor