Представлена низкопрофильная клавиатура Razer Ornata V3

Компания Razer выпустила обновленную клавиатуру Razer Ornata V3 в эргономичном дизайне и гибридными переключателями.

Ornata V3 оснащена механическими мембранными переключателями Razer, сочетающими в себе лучшее из технологий механических и мембранных переключателей. Переключатели обеспечивают мягкое прикосновение для игрового комфорта, а также тактильное ощущение для более приятного нажатия клавиш.

Для максимальной долговечности колпачки клавиш Ornata V3 из АБС-пластика имеют УФ-покрытие для повышения устойчивости к выцветанию и царапинам. Игровую клавиатуру дополняет Razer Chroma RGB с 10 зонами подсветки, выделенными мультимедийными клавишами с подсветкой и эргономичной магнитной мягкой подставкой для запястий для долгих часов игры.

Также представлена более бюджетная версия - Ornata V3X. Эта версия предлагает тот же форм-фактор, колпачки клавиш и общий дизайн, но оснащена бесшумными мембранными переключателями, вместо тактильных механических мембранных переключателей и имеет меньше зон подсветки Chroma RGB.

Razer Ornata V3 и V3 X доступны по цене 69,99 и 39,99 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Razer Ornata V3
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