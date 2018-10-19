Официально представлена новая линейка мониторов AOC V2 Series, которая состоит из трех моделей. Стоит отметить, что они отличаются друг от друга лишь диагональю — самая младшая модель получила диагональ в 22 дюйма, средняя обзавелась 24 дюймами, а самая старшая подарите вас 27 дюймами. Все модели построены на IPS матрице с хорошими углами обзора и прочими бонусами, а разрешение составляет 1920 на 1080 точек. Этого предостаточно, чтобы вы могли заниматься своими повседневными делами, работали с текстом или даже видео. Монитор не просто так отнесли к бюджетному сегменту, так что ожидать 4К формат я бы и не стал. Отличное решение для тех, кто планирует собрать недорогой компьютер для общения в социальных сетях и просмотра фильмов с сериалами. Большего от AOC V2 Series ждать не стоит.