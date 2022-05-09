Представлена новая механическая клавиатура KEMOVE K68 Cherry & Gateron

Представлена новая механическая клавиатура KEMOVE K68 Cherry & Gateron. Клавиатура, поддерживающая операционные системы Windows и Mac, может использоваться как по беспроводной, так и по проводной сети и имеет ультратонкий дизайн с 68 клавишами и 19 световыми эффектами клавиатуры RGB. Клавиатура оснащена двухцветными светопропускающими колпачками клавиш PBT с низким шариком и отделана световой полосой по краю с пятью различными эффектами.

Механическая клавиатура K68, оснащенная переключателями Cherry и Gateron RGB, была разработана, чтобы предоставить пользователям самый плавный и аутентичный механический пользовательский опыт. Силиконовая прокладка изготовлена ​​из импортного высококачественного силикона.

Материал силиконовой прокладки, используемой в K68, строго контролируется при 40 ~ 55 градусах, чтобы добиться максимального устранения шума и эффекта шумоподавления для улучшения игрового опыта. K68 использует функцию горячей замены, которая 5-контактная совместима с 3-контактной, что совместимо с 95% стандартных механических переключателей. Вы можете использовать съемник переключателя, чтобы легко заменить другие переключатели.

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